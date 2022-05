Grande successo per la rassegna culturale conclusasi lo scorso weekend

NewTuscia-CIVITA CASTELLANA-

Con gli eventi del weekend scorso si è conclusa la prima edizione della rassegna culturale Halaesus, manifestazione fortemente voluta, organizzata e finanziata dall’amministrazione comunale.

Civita Castellana – Halaesus ha debuttato ad inizio aprile, spaziando in diversi contesti culturali: durante lo svolgimento della rassegna, che ha impegnato tutti i fine settimana degli ultimi due mesi, gli eventi hanno riscosso un incredibile consenso da parte della cittadinanza, presente numerosa e costante. Grande, infatti, la partecipazione a concerti, presentazioni di libri, rappresentazioni teatrali, conferenze, proiezioni cinematografiche ed escursioni. L’intento di questa proposta culturale è stato quello di poter dare spazio a tutti quegli artisti civitonici che volevano esibirsi davanti al pubblico di casa loro, e l’operazione è perfettamente riuscita. Il nome Halaesus richiama, infatti, il leggendario fondatore della città ed è stati scelto per sottolineare l’importanza di rivalutare le nostre radici d di sostenere la cultura locale. Alla realizzazione dell’evento hanno lavorato convintamente i consiglieri Marco Rossi e Giovanna Fortuna e l’assessore alla Cultura Simonetta Coletta, con il supporto continuo e diretto del sindaco Luca Giampieri. “Siamo molto soddisfatti di questa prima edizione – sottolinea il primo cittadino – che ci ha fatto scoprire, spesso omaggiare e sicuramente valorizzare tanti artisti, scrittori e studiosi locali. Halaesus vuole essere un appuntamento fisso da riproporre ogni anno, diventando una sorta di palcoscenico per tutti i civitonici che avranno il piacere e la voglia di mostrare le loro qualità artistiche e culturali: una sorta di primavera civitonica come simbolo di rinascita dopo gli anni bui della pandemia che hanno incredibilmente danneggiato questo settore”. L’amministrazione intende espressamente ringraziare, insieme ai dipendenti del settore Cultura del Comune, uno ad uno i vari artisti che hanno preso parte ad Halaesus: Arianna Silveri in arte Olivia, Ettore Racioppa, Luca Cari, Riccardo Ferrauti, Pierfrancesco Cari, Roberto Moscioni, Francesca Bellucci, Flavia Tronti, Giorgio Spitoni, Valentina Vegni, Giorgia Melone, Ginevra Profili, Gabriele Manoni, Filippo Belloni, Viktoriia Trach, Alessio Nelli e Luca Panichelli. Gli eventi sono stati presentati da Beatrice Manocchio e Paola Angelelli.