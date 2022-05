“Diretta della Macchina di Santa Rosa sulla Rai, commissione inclusività e sprovincializzazione turismo”: la lista Sgarbi ha le idee chiare per Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Parla del suo impegno per portare, con Vittorio Sgarbi, la diretta del Trasporto della Macchina di Santa Rosa sulla Rai e si commuove. E’ accaduto stamattina, alla candidata Debora Bazzoni, per la prima uscita assoluta della lista “Io apro Rinascimento Sgarbi”, da Schenardi, che, nelle prossime elezioni amministrative di Viterbo, appoggia la candidata a Sindaco Chiara Frontini. Toccava a Debora parlare della proposta di portare il Trasporto della Macchina di Santa Rosa in diretta sulla Rai e, quando ha parlato della santa, ha detto: “Sono sarda ma amo Viterbo e Santa Rosa”, quindi si è commossa.

Credo sia in questo episodio il senso più importante dell’incontro, che ho avuto il piacere di moderare, e che ha voluto portare all’attenzione della cittadinanza i punti programmatici della lista di Sgarbi che, già sindaco di Sutri, vuole portare la sua esperienza al servizio di Viterbo cominciando da un apposito assessore della Bellezza. La voglia di una politica con maggiore sensibilità verso i cittadini e di cambiare Viterbo sono stati i concetti guida dell’incontro.



Chiara Frontini ha annuito molte volte durante la conferenza stampa ai punti guida della proposta sgarbiana: Polo museale diffuso, commissione accessibilità persone diversamente abili, diretta Rai Trasporto Macchina di Santa Rosa, rivoluzione di Sgarbi sul turismo e comunicazione legata all’assessorato alla Bellezza di Vittorio Sgarbi. Questi alcuni dei punti del programma della lista di appoggio a Chiara Frontini, che si è trovata d’accordo su tutto, in particolare sulla necessità di “sprovincializzare Viterbo mediante un turismo di qualità come per Bagnoregio e Vitorchiano”, “lavorare sull’azzeramento delle barriere architettoniche in alcuni anni usando il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (Peba) che vale 4 milioni di euro”, “effettuare una progettazione universale, che lavori insieme alla commissione proposta dalla lista Rinascimento” e per “fare terminare l’asservimento da Roma per temi come i rifiuti”.

A parlare sono stati i 5 candidati della Lista Rinascimento Debora Bazzoni, Susanna Marcoaldi, Alberto De Feo, Claudio Morucci e Stefano Severini. Ognuno con una propria competenza, tutti uniti dall’ammirazione verso Vittorio Sgarbi e dalla voglia di fare bene.



Tra i punti proposti ci sono stati una commissione ad hoc di raccordo contro le barriere architettoniche, attualmente una delle piaghe di Viterbo, come detto la diretta Tv sulla Rai del Trasporto della Macchina di Santa Rosa, l’espansione del turismo mediante canali nazionali ed internazionali e rinascita del centro storico mediante eventi e cura generale vera e non solo mediante slogan.



Intanto Sgarbi è in giro per l’Italia per aiutare i suoi candidati, ma Viterbo lo attende per i prossimi appuntamenti elettorali.