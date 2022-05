Daniele Leodori a Viterbo per sostenere la candidata sindaco Alessandra Troncarelli

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Martedì 31 maggio il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, sarà a Viterbo per sostenere la candidata sindaco del centrosinistra Alessandra Troncarelli e la sua coalizione; a partecipare all’incontro, che si terrà alle ore 18.00 presso La Corte delle Terme, anche il consigliere regionale Enrico Panunzi.

Al centro del convegno la nuova programmazione europea 2021-2027.

Nel corso dell’appuntamento gli interlocutori racconteranno l’opportunità rappresentata dai nuovi fondi europei per favorire i cambiamenti in grado di creare valore aggiunto per i territori; una pianificazione degli interventi che andrà indirizzata a supporto di una rete di progetti ben articolata in grado di rispondere, in modo integrato, ai bisogni dei cittadini, evitando frammentazione e dispersione delle risorse.

Sarà così possibile avviare un nuovo modello di sviluppo sostenibile e inclusivo, in cui l’innovazione fungerà da traino per tutti i settori della vita economica.