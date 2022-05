Calcio. punto della 30a giornata di promozione

di F. S.

NewTuscia – VITERBO – Ultima giornata che ha emesso gli ultimi verdetti. Ok l’ Aurelia Antica Aurelio che espugna 2-5 il terreno del Fregene Maccarese (57) Rocchi (doppietta) Balzani, Vagnarelli, Mastrodonato a segno per gli ospiti, Ciarniello e Mariani per i tirrenici. Ok il Tolfa (66) che travolge 5-1 la Fulgur Tuscania (28) con i bianconeri che retrocedono i bianconeri per i locali a segno Urbani, Simone Trincia, Matteo Trincia (doppietta) Belloni.

Ok il Carbognano (53) che batte 3-0 il Nuovo Borgo San Martino (58) in rete Chesne,. Rosato, Mangione. Bene il Pescia Romana (41) che batte 3-1 il Santa Marinella (45) e si salva, Abis sblocca la gara, Iannillin e Giambi chiudono il match Pagliuca accorcia. Ko interno per il Canale Monterano (35) 2-0 Atletic Soccer Academy (43) e ora i canalesi dovranno disputare il play out contro il montefiascone. Il Borgo Palidoro (41) passa 4-1 a Passoscuro (26), in evidenza Tomassetti (tripletta)e Barison. Salva anche la Sorianese (41) che batte 6-2 il pianoscarano (21) Valentini tripletta, Oriolesi, Andrea Moretti, Mastrangeli. De Domicis (doppietta) per i rionali. Ko per il Montefiascone (31) che cade 1-0 in casa contro il retrocesso Ronciglione United (18) e ora i falisci devono disputate i play out contro il Canale Monterano.