Raduno Nazionale dei Vigili del Fuoco, il programma

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

“Il mio benvenuto a tutti voi.

Rivolgo un doveroso ringraziamento al Commissario straordinario Prefetto Antonella Scolamiero per averci dato la possibilità di tenere questa conferenza stampa in questa stupenda Sala consiliare.

Perché si è scelto di tenere il XXVII Raduno Nazionale qui a Viterbo basta ricordare che l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale è stata costituita con atto notarile il 2 febbraio 1994 proprio qui a Viterbo.

E’ riconosciuta dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con Decreto Legislativo n. 139/2006, ed è iscritta all’Anagrafe Nazionale delle Onlus in attesa di costituirsi in Rete associativa ODV quale Ente del Terzo Settore.

Conta 103 Sezioni Provinciali ad essa aderenti distribuite in ogni provincia con oltre 10.000 associati tra Vigili del fuoco in quiescenza, in servizio e simpatizzanti della società civile.

L’Associazione costituisce il legame ideale tra tutti i Vigili del fuoco d’Italia in servizio ed in quiescenza oltre a contribuire con la sua azione al rafforzamento dei legami con la popolazione fondati sulla solidarietà sociale e sul volontariato.

Dal 2019 l’Associazione è stata nominata Goodwill Ambassador dell’Unicef Italia.

L’Associazione è impegnata in diverse attività di interesse generale, senza scopo di lucro, ed in particolare:

Divulgare la cultura della prevenzione e sicurezza dai rischi connessi alle attività negli ambienti di vita, organizzando anche percorsi dimostrativi dell’addestramento ginnico/professionale dei vigili del fuoco conosciuta con il nome “ Pompieropoli”; Preservare e tramandare alle future generazioni di pompieri la nostra storia, le nostre tradizioni e il nostro spirito di sacrificio; Promuovere iniziative di solidarietà rivolte verso persone in condizioni disagiate e spesso ultime e dimenticate; Collaborare con il Corpo Nazionale VV.Fuoco nelle attività logistiche in occasione di calamità e micro-calamità

Fatto questa doverosa premessa l’Associazione con la collaborazione del Corpo Nazionale, dopo un periodo abbastanza lungo caratterizzato da una crisi epidemiologica che ha messo a dura prova tutti noi, tiene il XXVII Raduno Nazionale dal 2 al 4 giugno prossimo nella città di Viterbo che con la sua storia,

la sua arte e la straordinaria accoglienza dei suoi cittadini ci rende orgogliosi di vivere giornate “Insieme per la sicurezza e la memoria storica”.

Prima di passa la parola al nostro cerimoniere nazionale ing. Giuseppe Loberto che illustrerà in modo dettagliato l’organizzazione del raduno, desidero ringraziare fin d’ora le Istituzioni, le Associazioni, la Cittadinanza e tutti coloro che confluiranno in questa meravigliosa Città per testimoniare la vicinanza ai Vigili del Fuoco di ieri e di oggi.

Il mio benvenuto al 27° Raduno Nazionale.”

PROGRAMMA

ore 09.30 rotonda di fronte al Comando Provinciale – Inaugurazione rotatoria dei

Vigili del Fuoco

ore 10,30 Auditorium dell’Università degli Studi della Tuscia Seminario: “La prevenzione degli incendi nei luoghi di lavoro: i decreti attuativi dell’art. 46 comma 3 del D.Lgs. 81/08″

ore 15,00 Auditorium dell’Università degli Studi della Tuscia – Convegno: “La memoria storica del Corpo Nazionale”

ore 16,00 Convegno: “Insieme per la cultura della sicurezza”

Campo sportivo della Parrocchia di S.Maria della Grotticella – Finale di calciotto “interforze”

ore 17,00 Visite guidate alla città di Viterbo

ore 18,00 P.za Unità d’Italia, spazio giovani – Band in concerto, Spettacoli e

Premiazione dell’Evento sportivo

ore 21,30 Piazza S. Lorenzo Concerto della Banda Musicale del Corpo Nazionale

ore 8,30 parcheggio Valle Porta Faul – Ritrovo dei radunisti

ore 9,00 Duomo di San Lorenzo – Santa Messa celebrata sa S.E. il Vescovo

ore 10,00 Piazza San Lorenzo – Inquadramento per la sfilata

ore 10,15 Sfilata del corteo per le vie della città

Itinerario: P.za San Lorenzo – Via S. Lorenzo – P.za Plebiscito – Via Roma – Corso Italia – Piazza Verdi – Via Marconi – P.za Martiri d’Ungheria.

ore 11,00 Piazza Martiri d’Ungheria – Cerimonia ufficiale di chiusura del Raduno

ore 19,00 Piazza Martiri d’Ungheria – Ammaina bandiera.

IL PRESIDENTE NAZIONALE

Cav. Antonio Grimaldi