Successo per il campionato prov. Libertas di basket giovanile

NewTuscia – VITERBO – Sei squadre iscritte al

Campionato provinciale Under 17 Libertas: Capranica Virtus, Rignano Bulldogs, Cestistica Civitavecchia, New Basket Viterbo, Viterbo Phoenix e Arrows di Orte che hanno portato a termine le partite di andata e ritorno iniziato nell’ottobre 2021.



Il 29 maggio 2022 presso la palestra Paolo Savi di Viterbo saranno effettuate le finali con inizio dalle 15,30, premiate le squadre e ai giovani atleti un gadget.



È nato nel 2021 , fortemente voluto dal Presidente del Centro Provinciale Sportivo Libertas Viterbo, con la collaborazione essenziale e fattiva del Prof. Aquilio Ferri detto Lillo coach della ASD Blustar di Viterbo.



Nella prossima stagione sportiva il Centro Provinciale Sportivo libertas, riproporrà ancora questo campionato e altri della disciplina Basket giovanile, rispettando la tradizione che nel passato la Libertas a Viterbo ha avuto in questa disciplina.