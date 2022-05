Mons. Fortunato Frezza nominato Cardinale: il saluto della Diocesi di Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Il Vescovo Mons. Lino Fumagalli, con il Presbiterio e l’intera Comunità ecclesiale di Viterbo hanno appreso con gioia e gratitudine la notizia che Mons. Fortunato Frezza, sacerdote del nostro Presbiterio, attualmente Canonico di San Pietro in Vaticano, verrà creato Cardinale da Papa Francesco nel Concistoro annunciato stamattina per il prossimo 27 agosto.

Monsignor Fortunato Frezza

La Chiesa di Viterbo è grata al Santo Padre Francesco per aver voluto annoverare nel Collegio Cardinalizio un figlio di questa terra, e si congratula con Mons. Frezza per questo alto riconoscimento che lo impegna in una collaborazione più diretta con il Papa a servizio della Chiesa universale.

Mons. Frezza fu ordinato sacerdote il 28 giugno 1966 da Mons. Luigi Rosa, ultimo Vescovo di Bagnoregio, dopo gli anni della formazione al Seminario Minore di Bagnoregio e al Seminario Maggiore “S. Maria della Quercia”.

Insieme al Cardinal Angelo Comastri e al Card. Fernando Filoni, Mons. Fortunato Frezza è il terzo Cardinale ad uscire dal Seminario Regionale della Quercia.

Un ricco curriculum quello di Mons. Fortunato, che dal 1983 è a servizio diretto della Santa Sede nel Sinodo dei Vescovi di cui è stato nominato Sotto-Segretario nel 1997, incarico che ha ricoperto fino al 2014.

Questo non gli ha impedito, però, di mantenere con la Diocesi di Viterbo e in particolare con la “sua” Bagnoregio un legame stretto che si fa presenza e partecipazione in vari momenti, incontri e celebrazioni; disponibilità in varie collaborazioni, nonché promozione e animazione di iniziative di alto spessore culturale, come ad esempio l’annuale Convegno Bonaventuriano.

Mentre rinnoviamo il compiacimento più cordiale a Mons. Frezza in questo momento così importante della sua vita, gli diciamo affettuosa vicinanza e accogliamo l’invito che Papa Francesco ci ha rivolto stamani dopo aver annunciato i nomi dei nuovi Cardinali: “Preghiamo per i nuovi Cardinali, affinché, confermando la loro adesione a Cristo, mi aiutino nel mio ministero di Vescovo di Roma per il bene di tutto il Santo Popolo fedele di Dio”.

Don Luigi Fabbri

Vicario Generale

Curriculum di Mons. Fortunato Frezza

È nato a Roma il 6 febbraio 1942. Nel 1966 dopo gli studi nel Seminario minore di Bagnoregio e nel Seminario Maggiore di Viterbo è stato ordinato Sacerdote.

Nel 1967 ha conseguito la licenza in Teologia presso la Pontificia Università Gregoriana e nel 1977 ha ottenuto la laurea in Sacra Scrittura presso il Pontificio Istituto Biblico di Roma con una tesi filologica sul libro del profeta Michea.

Durante il suo ministero sacerdotale ha svolto i seguenti incarichi e ministeri: dal 1971 al 1984 è stato Parroco di Spicciano e contemporaneamente docente di Sacra Scrittura in vari istituti teologici: Pontificia Università Gregoriana (come Assistente), Seminario Regionale La Quercia Viterbo, diversi Istituti di scienze religiose (Albano, Civita Castellana, Viterbo), Studentato teologico internazionale dei Giuseppini del Murialdo a Viterbo e dei Salesiani in Terrasanta.

Nel 1983 è stato assunto nella Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi e dal 1997 al 2014 ne è stato il Sotto-Segretario.

Nel 1999 è stato nominato Prelato d’Onore di Sua Santità.

Nel 2013 è stato nominato canonico della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano e nel 2022 è divenuto Camerlengo del Capitolo di San Pietro in Vaticano.

Dal 2015 è anche Cerimoniere del Gran Magistero dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.

Le sue pubblicazioni bibliografiche contano al momento 123 titoli in particolare nel campo biblico.

Tra i numerosi altri incarichi ha ricoperto anche quello di Assistente Spirituale del Personale nella Direzione di Sanità e Igiene in Vaticano, dell’Associazione dei Medici Cattolici Italiani (AMCI) per la Diocesi di Roma e di Cappellano della Squadra di calcio A.S. Roma.