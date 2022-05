Molicone-Montaruli-Deidda per Laura Allegrini sindaco

NewTuscia – VITERBO – A meno di due settimane dalle comunali del 12 giugno Fratelli d’Italia corre dritto per la sua strada, con decisione e coerenza a sostegno della candidatura di Laura Allegrini.



Diversi gli appuntamenti organizzati ieri nel capoluogo con i deputati di FdI Federico Mollicone, Augusta Montaruli e Salvatore Deidda: nel pomeriggio grande entusiasmo e partecipazione per il gazebo allestito dai ragazzi di Gioventù Nazionale nella centralissima Piazza delle Erbe, dove la candidata a sindaco Allegrini ha potuto confrontarsi con i cittadini e parlare del programma per il centro storico della città insieme ai candidati in Consiglio Comunale e altri amministratori della provincia.

A seguire la via è stata invasa da un grande Tricolore, simbolo di appartenenza e identità italiana che FdI rappresenta su tutti a livello nazionale e locale.



A conclusione della ricca giornata di incontri alle 19 aperitivo presso il Bar Otium in Via Vico Squarano insieme agli on. Deidda, Mollicone, Rotelli e Montaruli. Deidda ha espresso i propri ringraziamenti al partito di Giorgia Meloni, “che sta dando un esempio a tutta Italia. Non era semplice decidere di correre da soli, ma abbiamo dimostrato di poterlo fare e di avere una classe dirigente pronta a vincere la sfida”.

Mollicone, capogruppo in commissione cultura, ha ribadito che “FdI vuole rappresentare il popolo che punta ad un buon governo, che sappia sostenere famiglie ed imprese avendo a cuore l’identità e l’innovazione”.

Riccardo Ponzio di Gioventù Nazionale ha ricordato come FdI sia “un partito fatto da chi vuole stare in mezzo alle persone e raccontare la propria idea di città. Quella in vista del 12 giugno è una battaglia che lanciamo per Viterbo, una città che vuole crescere e che potrà farlo con Laura Allegrini”.

“La differenza tra noi e il resto della politica, che adesso sta dando il peggio di sé, è che noi siamo sempre rimasti ‘militanti’. – ha spiegato l’on. Montaruli – In queste amministrative c’è in gioco anche l’idea di cosa sia oggi il centrodestra: non siamo disposti ad allearci con chiunque, ma usciamo sempre con una voce sola e unica, avendo a cuore il nostro elettorato prima degli interessi. In questo territorio più degli altri dobbiamo essere presenti e radicati per dare un

messaggio forte: voi con FdI avete un partito a differenza degli altri”.

L’on. Rotelli ha chiuso ricordando ai numerosi presenti il grande evento che FdI sta organizzando a conclusione della campagna elettorale l’8 giugno con la leader nazionale Giorgia Meloni. “Sarà un comizio ‘come ai vecchi tempi’, in una piazza certamente non facile ma per cui siamo pronti: l’8 giugno con Giorgia Meloni sfideremo Piazza del Comune per riempirla di persone, Tricolori e della nostra passione che ci contraddistingue”.