Finass Assicurazioni Atletica Viterbo in pista con la Polisportiva Montalto

NewTuscia – VITERBO – Si è svolta a Viterbo sabato 28 maggio presso l’impianto del Campo Sportivo Scolastico, ancora una bella gara societaria di atletica rivolta alle categorie giovanili organizzata dalla società del capoluogo Finass Assicurazioni Atletica Viterbo. La manifestazione va a colmare la carenza di gare in programma nella nostra provincia, ed ha visto la partecipazione di numerosi bambini delle categorie Esordienti oltre alla presenza della nuova compagine della Polisportiva Montalto, guidata da Omar Sacco.



Tutti presenti i tecnici della Finass, impegnati nelle operazioni di giuria ed un discreto numero di atleti dell’Alto Lazio che hanno consentito con il loro lavoro lo svolgimento puntuale delle gare di corsa e salti in programma. Passando ai risultati ottenuti dai giovanissimi concorrenti, si sono messi in evidenza: negli Eso C maschili Luca Spazzolini vincitore nei 400m. e nel Lungo e Thomas Trombetta nei 60m. negli Eso B maschili Matteo Casini si impone in tutte le tre prove in programma e negli Eso A maschili è Alessandro Fabbretti ad imporsi in tutte le tre prove con un ottimo 7″10 realizzato nei 60m. Al femminile negli Eso C Fabbretti Bianca si aggiudica le tre prove, così come negli Eso B fa lo stesso Giorgia Piergentili ; nelle Eso A vittoria di Tiziana Uccelletti nei 400m. e nel Lungo con un interessante 4,45, e vittoria nei 50m. per Aurora Sacco con 7″38 (buon sangue non mente). Alla fine della manifestazione sono stati premiati con medaglia tutti i partecipanti alle varie gare con l’impegno della società organizzatrice di ripetere a settembre questa interessante prova che soddisfa pienamente le necessità ludiche dei giovanissimi atleti.