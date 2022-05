Piazzale Gramsci, divieto circolazione

NewTuscia – VITERBO – Sarà inoltre vietato l’accesso – nella stessa fascia oraria – ai veicoli provenienti da piazza della Rocca, in uscita da Porta Fiorentina

Sistemazione e riqualificazione piazzale Gramsci, da lunedì 30 maggio attenzione alla viabilità. Come riportato nell’apposita ordinanza del settore Lavori pubblici (n. 403 del 27-5-2022), dal giorno 30 maggio fino al termine dei lavori sarà istituito sull’intero piazzale Gramsci il divieto di circolazione, dalle ore 20 alle ore 6 (anche divieto di sosta con rimozione forzata).

Sarà consentito il traffico ai soli mezzi di soccorso, ai residenti, agli intestatari dei passi carrabili presenti sul piazzale, nonché per le operazioni di carico e scarico merci per i titolari di esercizi commerciali presenti. Saranno disposte, laddove possibile, le opportune deviazioni. Sarà inoltre istituito il divieto di accesso su piazzale Gramsci per i veicoli provenienti da piazza della Rocca, in uscita da Porta Fiorentina.La ditta che eseguirà i lavori provvederà alla creazione di percorsi pedonali esterni alle aree interessate dagli interventi. I provvedimenti saranno portati a conoscenza degli utenti della strada attraverso l’apposizione di idonea segnaletica da parte della ditta appaltatrice, almeno 48 ore prima dell’intervento.