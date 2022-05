Lunedì saranno festeggiate a Civita Castellana le eccellenze del calcio civitonico

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Il centrale difensivo Alessandro Tuia che ha vinto il campionato di serie B con il Lecce, il terzino Leonardo Sernicola, promosso in serie A, anche lui, con la maglia della Cremonese e Massimo Cataldi preparatore atletico del Verona saranno premiati del Comune e dalla tre società di calcio locali, Flaminia, Jfc e Sassacci per i traguardi raggiunti in questa stagione. L’appuntamento è stato fissato per le 17.30 nel chiostro della Curia Vescovile in piazza Matteotti, dove si annuncia il tutto esaurito. A fare gli onori di casa il vescovo Monsignor Romano Rossi, il sindaco Luca Giampieri e i presidente Francesco Bravini ( Flaminia), Enzo Tribolati ( Jfc) e Michael Bongarzone ( Sassacci). A fare da contorno le squadre giovanili e i tecnici della Flaminia e Jfc è tanti tifosi dei due calciatori.