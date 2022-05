Agricoltura, Battistoni (Mipaaf): “Tuscia eccellenza per produzione nocciole”￼

NewTuscia – VITERBO – Questa mattina, il senatore Francesco Battistoni, Sottosegretario al Mipaaf, ha partecipato ad un incontro sulla filiera corilicola, organizzato da Assofrutti a Caprarola, in concomitanza della Fiera dell’Agricoltura e Artigianato “Patrizio Bruziches”.

Il senatore ha aggiornato i presenti sui lavori del Tavolo nazionale frutta a guscio – sezione nocciole, istituito un anno fa con un suo decreto, e riunitosi il 26 maggio per ratificare il piano nazionale corilicolo.

“Abbiamo fatto un lungo lavoro di sintesi, arrivando alla scrittura di un Piano che, una volta approvato dalla Conferenza Stato Regioni, avrà un impatto importante su tutta la filiera della frutta a guscio – ha spiegato Battistoni -, che potrà beneficiare di una serie di finanziamenti a carattere interministeriale, come previsto da legge di bilancio”.Il sottosegretario al Mipaaf ha anche parlato di BIO: “In riferimento alle produzioni biologiche, DOP e IGP, un ruolo decisivo sarà svolto dall’informazione al consumatore, come previsto tra le azioni di Marketing del medesimo Piano”.

“Sono felice di essere qui sul mio territorio, a Caprarola – ha proseguito il Senatore -, dove questo comparto rappresenta una vera eccellenza, ed un volano economico per l’intera comunità”.

“Il lavoro del tavolo, che non veniva riunito da dieci anni, è stato proficuo e andrà avanti nella sua attività di monitoraggio ed attenzionamento di tutto il settore” ha concluso il Sottosegretario.

Sen. Francesco Battistoni