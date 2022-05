Play off, il ritorno: l’Active Network al PalaConi di Cagliari

NewTuscia – VITERBO – Si riparte dal 2 a 0 del Palacus in favore dei sardi del 360 GG. Una vittoria vale la promozione in serie A, una sconfitta lascia un ultima occasione in programma il 5 giugno a Salsomaggiore contro la vincente dei play off. Mister Ceppi ha parlato così alla vigilia dell’importante sfida: “È una gara ad altissimo indice di difficoltà. Loro sono una squadra

importante e hanno il vantaggio di due gol. Noi dobbiamo e vogliamo provarci. Vogliamo regalare questa soddisfazione alla società e vogliamo farlo anche per noi stessi. Non partiremo battuti ma utilizzeremo tutti i nostri mezzi per ribaltare la situazione”.



Situazione difficile per i viterbesi che sabato scorso hanno giocato un buon primo tempo:

“Ovvio che eravamo molto scontenti dopo la partita di andata. Il primo quarto siamo stati molto bravi ma senza riuscire a fare gol. Siamo convinti di poter fare meglio di quanto fatto al Palacus. Siamo fiduciosi. Non dobbiamo nè porci limiti, nè presentarci già sconfitti. Dobbiamo fare quello che sappiamo fare: giocare a futsal”.

La partita sarà trasmessa in diretta sul canale Twich dei padroni di casa.