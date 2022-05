Oltre 150 provetti piloti alla guida del Simulatore dell’elicottero CH 47 Rolfo

Un’esperienza resa possibile dall’Aviazione dell’Esercito Italiano

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Oltre 150 ragazzi, ragazze e adulti sono diventati piloti per un giorno con il “Simulatore di volo dell’elicottero CH 47 IF Rolfo”, messo a disposizione dall’Aviazione dell’Esercito Italiano a Civita Castellana, posizionato nel parcheggio centrale del Centro Commerciale Piazza Marcantoni.

Tutti i partecipanti, il 20 e 21 maggio hanno ricevuto l’attestato dal Reggimento dell’Aviazione Antares di Viterbo per aver pilotato il simulatore Rolfo, l’elicottero da trasporto attualmente da loro utilizzato.

Il camion trasformabile, è dotato di 2 postazioni distinte per i piloti, supervisionate dai militari AVES di Viterbo in divisa mimetica. La partecipazione è stata ottima e ogni singolo turno aveva durata di almeno 5 minuti, nei quali gli istruttori spiegavano a chi era alla guida, le procedure di decollo, virata e atterraggio. Un’esperienza interessante e divertente per i partecipanti a questa guida gratuita, che vuole far anche avvicinare i giovani al mondo militare, anche in modo ludico. I visitatori si sono cimentati in una simulazione di attività volativa corrispondente alle condizioni reali.

L’evento ha avuto come scopo principale la divulgazione delle prestazioni nella terza dimensione per i giovani appassionati del volo, per un battesimo dell’aria alla ricerca di un’emozione esaltante in massima sicurezza.