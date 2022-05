La scuola primaria di Vitorchiano intitolata a Giorgio Mauro Schirripa

Il 31 maggio alle ore 9.30 la cerimonia in onore del medico scomparso nel 2006

NewTuscia – VITORCHIANO – Martedì 31 maggio 2022 alle ore 9.30 a Vitorchiano si terrà la cerimonia di intitolazione della scuola primaria al dottor Giorgio Mauro Schirripa, medico molto noto e apprezzato a Viterbo e nella Tuscia, scomparso nel 2006. Già responsabile di Neuropsichiatria infantile alla ASL, Schirripa è stato un medico che con le sue opere, tra cui la fondazione dell’associazione Eta Beta, ha fatto conoscere il mondo della disabilità, compiendo importanti innovazioni.

Il decreto ufficiale per l’intitolazione della scuola è stato emesso nello scorso febbraio dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, come da propria competenza e a firma del dirigente dell’ambito territoriale di Viterbo Daniele Peroni, in seguito alle delibere approvate all’unanimità nel 2019 dal Comune e dal consiglio d’istituto dell’Istituto Comprensivo “Pio Fedi” di Grotte Santo Stefano, dal quale dipendono i plessi scolastici vitorchianesi.

“Con questa importante giornata si conclude un percorso avviato tre anni fa – commenta il sindaco Ruggero Grassotti – per dare finalmente un nome alle scuole di Vitorchiano. Come amministrazione abbiamo profuso il massimo impegno per colmare tale lacuna. Ringrazio le dirigenti scolastiche Maria Assunta Mezzanotte, con cui è stato avviato l’iter grazie a uno degli ultimi atti del suo incarico, e Giovanna Diana, la cui dedizione è stata determinante per portarlo a compimento“.

Alla cerimonia parteciperanno i rappresentanti istituzionali e scolastici nonché familiari, amici e associazioni legate a una figura che ha lasciato una notevole eredità sui temi fondamentali della solidarietà.

COMUNE DI VITORCHIANO