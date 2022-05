“Io gioco con l’atletica” in scena al Campo Scuola di Viterbo

Presenti le scuole Elementari di S. Martino e di Bagnaia

NewTuscia – VITERBO – Si è svolta venerdì 27 maggio presso l’impianto del Campo Scuola di Viterbo, la seconda giornata del “Io gioco con l’atletica”, manifestazione promozionale, sostenuta dalla fidal regionale Lazio ed organizzata dalla Finass Assicurazioni Atletica Viterbo, a cui hanno preso parte circa 200 bambini delle Scuole Elementari di S.Martino e di Bagnaia.

La società del capoluogo, molto attiva nell’organizzazione di attività promozionali a favore dell’atletica, anche in questa occasione, che segue temporalmente quella del 19 maggio di Grotte S.Stefano, ha messo in campo tutti i suoi 12 allenatori a coordinare un “Giocatletica” che ha impegnato per tutta la mattinata i bambini di tutte le classi in prove di velocità, staffetta, salti e lanci.

Ben riuscita anche questa seconda giornata del “Io Gioco con l’atletica” e tutti premiati i partecipanti alla manifestazione con un ringraziamento particolare da parte del presidente della Finass, Giuseppe Misuraca, alle maestre che hanno accompagnato e seguito i bambini per tutta la manifestazione evidenziando il buon lavoro svolto per tutto l’anno scolastico con i loro allievi. Grande l’entusiasmo di tutti i giovanissimi partecipanti che dopo questo lunghissimo periodo, nel quale la pandemia aveva fermato molte iniziative, hanno ritrovato la gioia di ritrovarsi in questa giocosa festa dell’atletica per un bel momento di socialità e sana attività sportiva. (G.M.)