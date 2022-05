Fiera delle merci, domenica 29 maggio a La Quercia

NewTuscia – VITERBO – Domenica 29 maggio torna la fiera delle merci a La Quercia. Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, si rendono necessari alcuni provvedimenti riguardanti la sosta e la circolazione veicolare (ord. n. 369 del 19-5-2022, Polizia locale).

Dalle ore 7 alle ore 20 dello stesso 29 maggio sarà vigente il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di circolazione per tutte le categorie di veicoli, nelle seguenti vie e piazze: piazza del Santuario, via del Lavatoio, via del Risorgimento, via della Robbia, via Sangallo, via Tosini, via del Passetto, piazza della Pace.

