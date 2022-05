Agricoltura, Battistoni (Mipaaf): “Tavolo nazionale nocciole ratifica Piano nazionale”￼

NewTuscia – VITERBO – Il 18 maggio 2021, il Senatore Francesco Battistoni Sottosegretario al Mipaaf, con delega per la filiera ortofrutticola, ha firmato il DM n. 229113 che ha istituito il Tavolo nazionale frutta a guscio – sezione nocciole, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

“Il Tavolo nazionale corilicolo, che ho voluto come luogo di confronto con gli stakeholder del settore, è stato incaricato di redigere il nuovo Piano nazionale, che è stato ratificato il 26 maggio, dopo un lavoro di sintesi estremamente importante durato un anno” ha spiegato il Sottosegretario.”Il Piano nazionale rappresenta un punto di riferimento fondamentale per lo sviluppo e la crescita del comparto, che sarà in grado di fornire nuovi strumenti legati alla ricerca, alle nuove tecniche produttive, alle attività di salvaguardia ambientale e di difesa delle piantagioni – ha proseguito Battistoni –. Ci tengo a ringraziare gli uffici del Ministero che hanno svolto in maniera molto professionale questo lavoro e tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione”

“Mi impegnerò affinchè il Piano possa presto essere discusso dalla Conferenza Permanente Stato Regioni – ha concluso il senatore –, per l’acquisizione dell’intesa”.

Sen. Francesco Battistoni