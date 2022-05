“Viterbo cresce”…in entusiamo!

NewTuscia – VITERBO – Viterbo Cresce e cresce l’entusiasmo per una lista civica che sembra avere tutte le carte in regola per affermarsi alle prossime elezioni amministrative.



Questo perché, oltre a condividere un programma elettorale con

il candidato Sindaco Alessandra Troncarelli fatto di contenuti ed idee per realizzare il bene di Viterbo, è una lista civica fatta con persone che vivono appieno il tessuto urbano viterbese e ne carpiscono continuamente le problematiche sociali economiche e culturali.



Alcuni volti di “Viterbo cresce” sono già noti ed hanno avuto modo di vivere con successo l’esperienza amministrativa nella passata amministrazione comunale.

Basti pensare ai consiglieri uscenti presenti nella lista Viterbo Cresce.



Elpidio Micci, ex assessore, già mister preferenze del 2018, si è sempre dedicato alle realtà periferiche viterbesi incentrando il suo incessante e quotidiano lavoro nella politica di riqualificazione delle frazioni viterbesi, spesso dimenticate dalle passate amministrazioni.



Paola Bugiotti ha sempre dedicato il suo operato verso i più deboli e verso l’inclusione sociale, terzo settore con un occhio di riguardo alla scuola, sua tematica di primario interesse visto anche il suo ruolo professionale di dirigente scolastico.



Isabella Lotti, forte dell’incredibile consenso ottenuto, è stata sempre un punto di riferimento per la cittadinanza grazie al suo modo gentile di porsi all’attenzione delle problematiche viterbesi con impegno e dedizione. Non ultimo Giovanni Arena che ha nuovamente deciso di rimettersi in gioco per portare avanti una politica urbana fatta di contenuti veri ed a misura di cittadino. La sua amministrazione ha ottenuto numerosi finanziamenti ed ora vuole portare a compimento il progetto di rinascita viterbese.



Accanto a loro, molti amici che si sono impegnati in prima persona credendo in questa nuova realtà civica:

Roberto Abbondanza, Giuliano Berto, Federico Blaj, Sebastian Massimiliano Campione, Massimo Cencioni, Sara Congiu, Luca Cristofori, Silvia Di Clementi, Fabio Fantozzi, Carla Fidi, Stefania Germani, Angelo Paccosi, Donatella Pagliaccia, Francesco Pasquini, Matteo Passeri Iaschi, Marco Pompilio, Antonella Proietti, Rosella Proietti, Biagio Prota, Ilaria Remoli, Pietro Rignanese, Elda Rusi, Angela Silvestri, Massimo Stefani, Maria Letizia Todini, Livio Treta, Beatrice Ugolini, Andrea Valenti.

I nuovi volti di Viterbo Cresce si stanno già facendo conoscere alla cittadinanza e la loro dedizione è molto apprezzata, soprattutto per i loro trascorsi, sempre vicini all’associazionismo, all’ambiente, alla cultura, al turismo ed alle politiche sociali.



Tematiche importanti e si sicuro interesse per ridare a Viterbo la dignità che serve e per promuoverla a città modello per benessere e vivibilità.

Viterbo Cresce è fatta di persone e di contenuti. Una squadra che sicuramente crescerà con Viterbo.



Viterbo Cresce