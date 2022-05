Videogiochi Made In Italy: tricolore e pixel

NewTuscia – Quando si pensa al nostro Paese dove vola la nostra mente di solito? Molto probabilmente si potrà pensare ai vari paesaggi che fondono tra loro storia e natura, ai successi del calcio nostrano che tanto va sulle app scommesse, alla cucina che risveglia sempre un certo appetito, al cinema ricco di grandi capolavori e registi a partire soprattutto dal dopoguerra oppure, soprattutto per quanto riguarda l’economia, al fatto che l’Italia sembra essere sempre qualche gradino sotto gli altri Stati europei.

Senza entrare nel merito della discussione, questo genere di argomenti è meglio lasciarlo agli economisti o comunque agli esperti del settore, cerchiamo di stare dunque un po’ più “leggeri” parlando brevemente del mondo dei videogiochi.

Un settore dove, strano ma vero, anche l’Italia ha saputo dare il suo contributo con dei titoli che hanno avuto anche una certa ripercussione sul panorama videoludico mondiale mostrando al globo terracqueo gioielli scintillanti e perle nascoste.

Questo periodo è forse il migliore per parlare di tale settore vista la maggiore importanza e notorietà che stanno acquistando tali metodi di divertimento e svago, anzi sono diventati una disciplina sportiva grazie agli eSports, che vanno a stringere la mano all’arte. Vediamo dunque alcuni esempi che mostrano come il tricolore italiano abbia firmato dei capolavori in pixel:

Milanoir

Prendendo ispirazione direttamente ai cosiddetti “film poliziotteschi” degli anni Settanta, Milanoir riporta in auge sia quelle atmosfere che i pixel dei videogiochi più retrò per una storia di vendetta e di pallottole in una Milano che non risparmia un colpo.

Last Day of June

Meno frenetico e decisamente più poetico e toccante è invece Last Day of June che narra la tragica storia di due innamorati stroncata da un incidente stradale. Il giocatore dovrà dunque tornare indietro nei ricordi e nei quadri dipinti dalla ragazza per cercare di cambiare questo tragico fato.

Bud Spencer & Terence Hill: Slaps and Beans

Alzi la mano chi non ha mai visto un film firmato dalla storica coppia Bud Specer e Terence Hill! Il duo non fa più film da un bel pezzo, si sa anche il perché, ma perché non rivivere tali atmosfere andando anzi ad aggiungere dei cazzotti e degli scenari in più? Se questo è il vostro desiderio, allora, Bud Spencer & Terence Hill: Slaps and Beans fa proprio per voi.

Mario + Rabbids Kingdom Battle

Strano ma vero, una delle più curiose avventure dell’idraulico italiano più famoso di tutti i tempi è proprio italiana (in questo caso firmata dalla sezione milanese e parigina di Ubisoft) e potrebbe essere così anche per il secondo capitolo in uscita quest’anno. In questo strategico a turno, Mario & Co., dovranno vedersela con i folli Rabbids per salvare ancora una volta la giornata.

Baldo: The Guardian Owls

Il perfetto mix tra le atmosfere degli immortali capitoli della serie The Legend of Zelda ed i film d’animazione dello Studio Ghibli di Hayao Miyazaki dove, nell’immaginaria Rodia, un bambino dovrà fronteggiare una creatura senza cuore.