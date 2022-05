NewTuscia – VITERBO – CAMPO DELLE ROSE è lieta di invitarvi DOMENICA 29 MAGGIO 2022, dalle ore 16 alle 21, alla premiazione del Concorso fotografico – Instagram TUSCIA in FIORE #tusciainfiore2022.

Un programma ricco di iniziative: alle ore 17 Esposizione di Fiat 500 a cura del 500 Tuscia Club Viterbo e alle ore 19 si svolgerà la cerimonia di premiazione concorso instagram #tusciainfiore2022 per assegnare il premio di un soggiorno di 3 giorni nella Tuscia, offerto da Stay in Tuscia, alla foto pubblicata su Instagram più bella di Tuscia in Fiore.

E per finire, free spuntino servito dalla Madia del Cardinale con i prodotti dell’orto solidale degli Amici di Galiana e gelato offerto da L’Antica Latteria con lo sciroppo di rose del Campo delle Rose.

Per l’occasione verranno allestiti diversi angoli, per tutti i gusti: L’ANGOLO ROSE SELF SERVICE, lascia un’offerta e cogli le tue rose; l’ANGOLO BAR, drink e aperitivi; l’ANGOLO TUSCIA IN FIORE PER BAMBINI, giochi e animazione; l’ANGOLO DIDATTICA, percorso botanico in giardino.

Al ritorno dal lago di Bolsena non fermarti nel traffico, sulla via del lago di Bolsena fermati al Campo delle Rose! INGRESSO GRATUITO. Ti aspettiamo in Strada Trinità 56 VITERBO, sulla Strada Martana dietro il Caseificio Di Biagio Formaggi, a 15 min da Viterbo 5 min da Marta. Per informazioni contatta il tel. 377.1655013

Evento realizzato dall’Associazione Campo delle Rose, l’Ass. Via degli Artisti e Ass.. Tuscia in Fiore ETS – Regione Lazio, in collaborazione con Stay in Tuscia, La Madia del Cardinale, Ass. Amici di Galiana e L’Antica Latteria.