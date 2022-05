Il ricordo di monsignor Dante Bernini

NewTuscia – VITERBO – Il 10 maggio 2022, nella Sala Regia del Palazzo dei Priori, con il Patrocinio della Città di Viterbo, si è tenuto il convegno “Per don Dante Bernini nel centenario della nascita. Ricordando un luminoso uomo di pace in questi tenebrosi giorni di guerra“.

Il convegno ha approfondito l’insegnamento e l’attualità della sua figura.

A sottolineare quindi e ancora una volta il suo straordinario operare per la pace, inviamo in allegato l’ articolo Decalogo per la pace pubblicato nel 1984 sulla rivista Vita e Pensiero dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, n.2, anno LXVII.

Nota per la stampa a cura del Comitato Nepi per la pace

Nepi, 25 maggio 2022

Di seguito una breve nota biografica di S.E. monsignor Dante Bernini.

Don Dante Bernini, nasceva cento anni fa, il 20 aprile 1922 a La Quercia, dove il 27 settembre del 2019 si è conclusa la sua vita. E’ stato un educatore amorevole, un uomo sapiente capace di ascolto e di condivisione, una persona costantemente al servizio degli ultimi e dei più poveri.

Un esempio di una vita virtuosa, accudente, sobria, sollecita del bene di tutti. un uomo sempre impegnato a soccorrere chi era nel dolore, a promuovere la pace, la giustizia, il dialogo interreligioso, la fratellanza, la solidarietà fra tutti gli esseri umani e con una sensibilità e attenzione profetiche, che per tanti aspetti hanno precorso i tempi, verso le sofferenze delle persone migranti, della madre terra e dell’intero mondo vivente.

L’amico prezioso, l’amico che tutti vorremmo avere vicino nell’ora della prova, nell’ora del bisogno, nell’ora della verità. l’amico, il padre, il maestro che tanto mancano in questi giorni di sempre maggiore incertezza e sofferenza per le sorti del genere umano anche a causa della guerra in ucraina.

Il 2ottobre 2014, nella Giornata internazionale della nonviolenza, la città di Viterbo con una solenne cerimonia nella Sala Regia di palazzo dei Priori gli ha tributato il riconoscimento pubblico dell’impegno di tutta una vita e successivamente, il 13 aprile 2015, nell’anniversario della promulgazione della “Pacem in terris“, è stata realizzata in suo onore a Viterbo una “Giornata per la pace”.

Don Dante, nel corso della sua lunga vita, è stato vescovo della diocesi di Albano, presidente della Commissione giustizia e pace della Conferenza episcopale italiana e membro della “Comece'” (Commission des episcopats de la communaute’ europeenne) un organismo internazionale della chiesa cattolica volto a favorire pace e dialogo in Europa.

E’stato inoltre promotore di numerose iniziative di solidarietà per la realizzazione di scuole e strutture di assistenza sanitaria in Africa.