Boom di piante, il 68% di italiani con il pollice verde: quali sono le specie da avere in casa

NewTuscia – Il covid ha ridefinito le priorità degli italiani, spingendo le famiglie verso nuove necessità. Si fa ad esempio riferimento al desiderio di avere una casa più grande, per una questione di privacy e di pacifica convivenza, ma anche alla volontà di avere un giardino e di essere circondati dal verde. Molte persone, infatti, hanno scoperto o riscoperto il pollice verde e l’amore per la natura inizia a diventare un fattore importantissimo anche in casa. Vediamo dunque di scoprire quali sono le specie più adatte e i dati di settore.

La riscoperta e la passione per le piante: dati e panoramica

Stando agli ultimi studi di settore, il 68% degli italiani ama il verde e coltiva (letteralmente) questa passione. Si tratta di un dato che, ovviamente, ha risentito in positivo del fattore covid. La pandemia ha infatti costretto le famiglie a rinchiudersi in casa, a caccia di hobby sani e spensierati, per spezzare lo stress che si era accumulato in lunghi mesi di reclusione domestica. Il giardinaggio è andato incontro a questa volontà, e non a caso si parla sempre più spesso di garden therapy, ovvero di terapia delle piante.

Ecco che il giardino diventa improvvisamente un extra in grado di fare la differenza, al punto che persino il mercato immobiliare è stato stravolto da questo fenomeno. In sintesi, molte famiglie hanno deciso di cambiare casa cercando un’abitazione con uno spazio esterno. Non solo, perché la passione per le piante ha preso piede anche fra le quattro mura domestiche, con molti appassionati che disseminano piantine in giro per casa, per via dei loro benefici riconosciuti a livello scientifico. Si spiega così il boom del mercato vivaistico, un settore che ad oggi vale circa 1,7 milioni di euro in Italia.

Quali sono le piante da avere assolutamente in casa

Se si è appassionati di green, e se si stanno cercando delle piantine da ospitare in casa, ci sono alcune specie più adatte di altre e particolarmente consigliate. Nella lista bisogna includere anche le piante che assorbono il fumo, dette anche antifumo, utili sia in caso di sigarette tradizionali, sia se si usa la sigaretta elettronica, che comunque non genera fumo ma vapore. Se invece si parla di vere e proprie specie, ecco alcuni esempi concreti come la sansevieria, la pianta ragno e la zamia, insieme al classicissimo pothos e alla pianta delle monete cinesi. Anche l’aspidistra o pianta di ferro è una delle più indicate per una casa, e lo stesso discorso vale per lo spatifillo e l’aloe vera. Nella maggior parte dei casi si tratta di piante adatte anche per via della semplicità in termini di cure, sebbene convenga sempre informarsi sul tema.