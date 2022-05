Intensa campagna elettorale per Fratelli d’Italia: domani nella Tuscia arriva il deputato Giovanni Donzelli￼

NewTuscia – VITERBO – Intensa giornata elettorale per Fratelli d’Italia domani, 26 maggio, in vista della prossima tornata elettorale del 12 giugno.

Nella Tuscia arriverà il deputato Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, che insieme al deputato Mauro Rotelli e al coordinatore massimo Giampieri presenzierà ad una serie di appuntamenti programmati.

Si parte da Bomarzo, alle 17, dove si terrà l’inaugurazione della nuova sede del partito, in corso Meonia 28.

A seguire, alle 18 a Viterbo, nella sede del comitato elettorale, in via della Palazzina 1, è organizzata una conferenza alla quale saranno presenti anche il candidato sindaco Laura Allegrini e il coordinatore del circolo locale Luigi Maria Buzzi.

Con la stampa si farà il punto su :“Il buon governo della destra negli enti locali, esempi, esperienze, obiettivi”.

La presidenza delle Marche di Francesco Acquaroli e quella dell’Abruzzo di Marco Marsilio sono solo due degli esempi in cui si evidenzia il costante lavoro di Fratelli d’Italia in difesa delle attività imprenditoriali locali, a tutela dei prodotti italiani e a supporto dei lavoratori e di tutte quelle categorie vessate da provvedimenti anacronistici e deleteri per l’economia nazionale.

Un buon governo che si traduce in una politica amministrativa efficace e pronta a dare risposte ai cittadini.

La giornata si concluderà a Capranica, alle 21, con la presentazione della lista “Obiettivo Capranica”, con il candidato sindaco Luca Perlorca, presso il Clorophilla in via Romana snc.

Fratelli d’Italia Viterbo