Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti a Viterbo per Alessandra Troncarelli sindaco

NewTuscia – VITERBO – Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, sarà a Viterbo per sostenere la candidata sindaco del centrosinistra Alessandra Troncarelli; a partecipare all’incontro anche il consigliere regionale Enrico Panunzi.



L’appuntamento è per venerdì 27 maggio alle ore 18:00 presso l’Hotel Salus Terme; il presidente della Regione Lazio incontrerà anche gli altri candidati del centrosinistra in corsa per le amministrative del 12 giugno nei diversi Comuni della Tuscia.



Sarà l’occasione giusta per ribadire i tanti traguardi raggiunti dalla Regione Lazio sia a livello regionale sia a livello locale nel territorio della Tuscia. Un modello amministrativo, quello regionale, basato su capacità gestionale, programmazione e pianificazione; tutte caratteristiche che si sono rivelate determinanti per un’equa distribuzione delle risorse, in grado di rispondere al reale fabbisogno dei territori.