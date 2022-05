NewTuscia – VITERBO – Sabato 21 maggio, per il secondo anno consecutivo, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Viterbo in collaborazione con Angeli in Moto ha partecipato all’evento In Moto Senza Vista presso il Club I Diavoli della Tuscia di Vetralla,

Hanno partecipato dieci non vedenti di cui tre ciechi assoluti e ipovedenti.

La passeggiata ha attraversato la bellissima campagna di Monteromano e Blera, con una sosta nella piazza principale di Vetralla durante la quale i riders hanno offerto un aperitivo a tutti i partecipanti. Il rientro presso il Club ospitante è stato allietato da un lauto pranzetto a base di antipasto, rigatoni al ragù, spezzatino alla cacciatora, insalata , gelato e caffè: cosa chiedere di più? L’atmosfera è stata gioiosa e conviviale e i soci sono stati molto soddisfatti dell’esperienza vissuta. Non vedono l’ora di tornare in moto!

Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo bellissimo evento: Maria Sara Feliciangeli, Presidente AiM; Floriano Caprio, Vice Presidente AiM, nostro prezioso contatto; Emanuele Feliziani, responsabile territoriale AiM della Provincia di Viterbo, che ha organizzato e coordinato l’evento; Alfredo Vergaro Presidente del Club I Diavoli della Tuscia, nonché rider, nonché, per l’occasione cuoco sopraffino! Un ringraziamento inoltre all’Assessore del Comune di Vetralla Dr. Giulio Menegali Zelli Iacobuzzi, che si è reso disponibile anche per collaborazioni future. Vogliamo infine sottolineare la presenza di Vito Di Noto, Vice Presidente dell’AISM di Viterbo a testimonianza del fatto che la collaborazione in ambito associativo è sempre buona prassi.

Il Presidente Territoriale UICI Viterbo

Elena Dominici