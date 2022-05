NewTuscia – VITERBO – A seguito dello svolgimento dell’iniziativa Costruire Comunità – We care, in programma dalle ore 8 alle ore 13 di domani 26 maggio in alcune vie e piazze del centro storico, le linee del trasporto pubblico locale che transitano sulla direttrice via S.Maria in Gradi-v.le Raniero Capocci-via A. Diaz (Circ.A-Circ.B-Circ.Agile-1/C-8-11) potranno subire dei ritardi.