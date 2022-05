Luca Profili: “Ritrovato ragazzo allontanatosi a Bagnoregio”

NewTuscia – BAGNOREGIO – Il ragazzo che si era allontanato oggi è stato ritrovato, siamo tutti molto felici. Per lui, per la famiglia, per gli amici e per tutta la comunità di Bagnoregio. Voglio dire grazie di cuore ai Vigili del Fuoco, all’Arma dei Carabinieri, alla nostra Polizia Locale, alle protezioni civili di Bolsena e Montefiascone, ai gruppi cinofili, al Comitato di Croce Rossa Italiana di Bagnoregio, a tutti i cittadini che hanno fatto il massimo. Andiamo a letto tutti più sereni!

Luca Profili

Sindaco di Bagnoregio