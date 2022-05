NewTuscia – MONTEFIASCONE – Da Venerdì 27 a domenica 29 maggio, la splendida Rocca Dei Papi di Montefiascone ospiterà l’evento “La Città dei Narratori 2022”. Patrocinato dal Comune di Montefiascone ed organizzatodall’Associazione “Arci Ponti”, in collaborazione con Piccola Galleria, Cic, Liberavoce vedrà nella giornata inaugurale la scrittrice Nora Mckeon presentare il libro “Food governance” in grado di affrontare tutti insieme argomenti quali sostenibilità, sovranità alimentare, cambiamento climatico, fame, guerre offrendo interessanti soluzioni. A seguire Daniele Bianchessi presenterà il libro “I nuovi poveri.



Inchiesta sulle disuguaglianze, conversioni ecologiche, mondi possibili”. Editi da Jaca Book verranno introdotti da un intervento sull’ecologia integrata a cura di Monsignor Fabio Fabene. Alle ore 18.00 Virginia Piccolillo del Corriere della Sera presenterà il libro scritto con Luca Cari dal titolo “Apnea. Costa Concordia, 8 vigili del fuoco e l’impresa mai raccontata” edito da Mondadori, La presentazione verrà introdotta da Adele Marini. Dopo i saluti istituzionali della Sindaca Dottoressa Giulia De Santis e del consigliere delegato alla Cultura Renato Trapè, alle ore 20.30 presentazione dei libri “Il giallo, il nero, il potere” con Daniele Biacchessi (Il sogno e la ragione, Da Harlem a Black Lives Matter – Jaca Book 2021), “Fausto e Iaio, la speranza muore a 18 anni (Baldini&Castoldi 1995 e 2015), Gino Marchitelli (Delitto in piattaforma, Jaka Book 2021), Adele Marini (“Italia da morire, Chiarelettere 2021), Giancarlo Breccola e Mariolina Scavera (il caso di Tommaso Brachetti ed il mistero sulla morte di Duccio Galimberti). Alle ore 22.00 concerto dei Gang. E dalle ore 23.45 all’Enoteca provinciale di Montefiascone “La 25ora” dove tutti gli ospiti della giornata incontreranno il pubblico.