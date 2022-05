Il punto sulla 25a giornata di 2 categoria

di F. S.

NewTuscia – VITERBO – ok la capolista D.L.F. Civitavecchia (53 punti) che sbanca 2-0 Kaysra (27) e si avvia a vincere il campionato, in rete La Rosa e Grossi Andrea. Ok il Montalto (52) che passa 2-1 sul terreno della Vejanese (11) in rete Biferali e Sabatini per i tirrenici. San Pio X (44) Etruruans (30) 1-1. Pareggio pirotecnico 3-3 tra Pro Alba Canino (39) ed Calcio Sutri (36) per i locali a segno Bonomini, Maffei, Gasperini, per gli ospiti Tatti (doppietta), Oliviero. Ok il Tre Croci (36) che batte 6-2 il D.M. Cerveteri (28) in evidenza Fa (doppietta). L’ Atletico Monte Romano (26)che supera 1-0 la Polisportiva Oriolo (18) Melchiorri a segno. Riposava Real Tolfa (7).

Girone B :

Fa festa l’ Ischia Di castro (57 punti) che sbanca Gradoli (29) 4-0 e approda in 1 categoria, con una giornata di anticipo, per gli uomini di Gavazzi a segno Arriga, Pani, Baschetti e Caciari. Onano (28) Virtus Marta (52) 0-3 autorete di Fabbri, Rapaccioni e Cerica a segno. Il Grotte Santo Stefano (48) travolge 5-0 il Proceno (9) in rete Zolla (doppietta) poi Ciatoni ed Anselmi. Aurora Querciaiola (25) Virtus Acquapendente (48) termina 1-3 per gli ospiti a segno Baba (doppietta) e Pacifici. Riposava Grotte Di Castro (40). Indomiti Bolsena (23) Castiglione (33) 1-1. Infine Torrese (2) Robur Tevere (24) 2-5 per i teverini in rete Sensini (tripletta), Manganello e Tardani.

GIRONE D .

Ok il Manziana (52) che travolge l’ Atletico Monterano (50) 5-1 in evidenza Di Giacomo (tripletta) Becchetti Bilaj, per gli ospiti Teofili. Città Di Fiano (42) Vigor Rignano Flaminio (51) termina1-4 in rete Bellesi (doppietta) e Tonnanzi (doppietta) Palaia per locali. Atletico Monterosi (21) Pro Fiano (40)1-2. Sacrofano (27) Sabazia (35) 1-3. Comunale Civitellese (27) riposava. Male il Vasanello (27) che cade in casa 3-1 contro lo Schot Cassia (27). La Vis Bracciano (14) supera 2-0 il Corchiano (10).