Il punto sulla 22a giornata di 3a categoria

di F. S.

NewTuscia – VITERBO – ok il Club Tarquinia (54 punti) che passa 8-0 sul terreno del Nuovo Blera (8), in evidenza Nicoletti (quattro reti siglate) e Modesti (doppietta) poi Conti e Pestelli.Il Fabrica calcio (49) batte 2-1 la Virtus Caprarola (42) a segno basili e Giardini per i padroni di casa, Profili per gli ospiti. Calcio Tuscia (47) Celleno (14) 8-0 Scorzoso (doppietta) Santucci Alessio (doppietta) Santalucia Riccardo (doppietta) Angelucci Daniele, Varani Michele. Sassacci (36) Tuscia United (26) 1-1 a segno Panico per i locali, Paolelli per gli ospiti. Anguillara (fuori classifica) United Alta Tuscia (35) 3-2. Viterbo Football Club (3) Polisportiva Farnese (26) 0-5 in rete Taffi, Devoti, Pietrini, Bersaglia, Vestri. Tessennano (11) Gallese United (25) 2-4.