Evacuato un palazzo per una fuga di gas

NewTuscia – VITERBO – Palazzo evacuato in via Vicenza, in cui si stavano svolgendo dei lavori, a causa di una grossa fuga di gas. Nella tarda mattinata, sono immediatamente accorsi sul posto i vigili del fuoco, agenti della locale e della questura e successivamente sono sopraggiunti anche il questore Giancarlo Sant’Elia e il comandante della polizia locale Mauro Vinciotti.

L’odore di gas sarebbe stato avvertito fino a decine di metri di distanza, dando luogo a parecchie segnalazioni effettuate da residenti e commercianti preoccupati. Una palazzina che ospita circa trenta appartamenti è stata evacuata per poi essere messa in sicurezza: La zona risulta al momento chiusa con il traffico bloccato, per permettere un tempestivo ed efficace intervento.