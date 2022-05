Autorizzazione stagionale pubblico esercizio somministrazione alimenti e bevande

NewTuscia – VITERBO – C’è tempo fino al prossimo 3 giugno alle ore 12 per presentare la richiesta di autorizzazione stagionale di pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande per l’estate 2022, in largo Benedetto Croce e presso la zona termale Piscine Carletti. Nello specifico, per quanto riguarda largo Benedetto Croce, l’avviso riguarda un’area di 80 mq. L’altro avviso riguarda invece la zona termale Piscine Carletti, all’interno dell’area di parcheggio, lato ingresso piscine, per un totale di mq 30. Entrambe le autorizzazioni interessano il periodo 8 giugno 2022 – 30 settembre 2022.

La versione integrale dei due avvisi pubblici è consultabile alla sezione albo pretorio del sito istituzionale www.comune.viterbo.it , sezione Avvisi vari o direttamente ai link https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1ME001.sto?StwEvent=102&DB_NAME=wt00033418&IdMePubblica=2253&Archivio= e https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1ME001.sto?StwEvent=102&DB_NAME=wt00033418&IdMePubblica=2255&Archivio=