33° puntata “Luce Nuova sui fatti”: Zoomafie, Pellizza da Volpedo, cultura e Monterosi calcio

NewTuscia – VITERBO – Il viaggio di “Luce Nuova sui fatti” raggiunge quota 33 puntate. Giovedì 26 maggio alle 21 su Tele Lazio Nord torna il Centro per gli Studi criminologici di Viterbo con uno speciale dedicato ad un tema difficile quanto importante come le zoomafie.

Ne parleremo con il Dr. Ciro Federico Troiano, criminologo, responsabile Osservatorio nazionale Zoomafie Lav. Insieme a lui la responsabile della Biblioteca Internazionale Scripta Hic Sunt del Csc Viterbo Maria Assunta Massini Tarsetti ed i vertici del S.a.i. onlus (lo sportello di ascolto del Csc Viterbo) Paolo Dattilo e Valentina Tanini. Parleremo di queste due eccellenze del Csc, la biblioteca con decine di migliaia di volumi, ad alta digitalizzazione e fruizione internazionale e del lavoro del S.a.i. onlus verso chi si rivolge per essere ascoltato e per un aiuto.



Sarà quindi la volta delle collaboratrici di “Luce Nuova sui fatti” Maddalena Caccavale Menza e Alessia Belgianni: la prima parlerà del suo nuovo libro sul signor Bonaventura, mentre la seconda, giovanissima criminologa pontina, ci dirà del suo lavoro professionale, in particolare contro la violenza sulle donne. Arianna Cigni ha intervistato il musicista Marco Russo e la poetessa Sara Pastore.



Conducono Gaetano Alaimo ed Arianna Cigni con l’opinionista fisso Stefano Stefanini.



Nella seconda parte torna lo sport con un’intervista esclusiva al patron del Monterosi calcio Luciano Capponi, che parlerà della stellare stagione della sua squadra in serie C, finita ai playoff a pochi passi dal sogno. Per intervistare Capponi ci sarà in studio anche Chiara Salvatori, giornalista della trasmissione di Tln “Football club”.



Torna “Love. La posta del cuore” a cura di Fabiola Catalani, mentre le rubriche tematiche, una delle caratteristiche uniche di “Luce Nuova sui fatti”, saranno alla loro ultima uscita per questa seconda edizione con “Medicina arte nelle arti” di Giansisto Garavelli che ha effettuato uno speciale vero e proprio dedicato all’artista Giuseppe Pellizza da Volpedo, pittore italiano esponente della corrente sociale, autore del celeberrimo quadro “Il quarto stato” e “La nave volante” a cura di Massimiliano Scuderi, Mariagiovanna Elmi ed Arianna Cigni.



Torna, infine, Emanuela Ferruzzi che, per la sua rubrica di cultura Aut Aut, intervisterà la scrittrice e poetessa di Montefiascone Monica Saraca per il suo primo romanzo “Airam”. La febbre da “Luce Nuova sui fatti” è già altissima…stai e state con noi…all together!!!





L'appuntamento è per giovedì 26 maggio alle 21 (ed in replica venerdì 27 maggio alle 14.30) per la 30° puntata di "Luce Nuova sui fatti", che andrà in onda su Tele Lazio Nord

