Il punto sulla 25a giornata di 1 categoria

di F. S.

NewTuscia – VITERBO – Girone a: Ok la capolista Tarquinia calcio (62 punti) che batte 3-1 il San Lorenzo Nuovo (37) Bedini porta avanti gli ospiti, Martelli, Rosati, Raffaelli ribaltano la situazione. Bene il Valentano (48) che batte 4-3 il Casta s. Elia (40), locali avanti con Fanelli, Di Battista sigla il pari, berni porta avanti castellani, Ojeda fa autorete e la gara si porta sul 2-2, Pompili sigla il 3-2, Breccia pareggia, ancora Pompili trova la rete decisiva. Bagnaia (16) Atletico Capranica (46) 1-1 Mechilli porta avanti gli ospiti Stefano Arriga pareggia, locali quasi matematicamente retrocessi. Fortitudo Nepi (42) Atletico Cimina (31) 4-3 in rete per i locali Soccorsi (doppietta), Lavagnini, Nori, per gli ospiti Foglietta, Ferri, ed Erasmi. Ok lo Sporting Bagnoregio (19) che batte 3-1 l’ Allumiere (33) già salvo Cordiani Ceccarelli e Fringuelli a segno per i locali, Superchi accorcia le distanze. Brinda alla salvezza anche il Vetralla (28) che espugna 2-0 il terreno della Maremmana (28) che aveva già centrato la salvezza, Aquilani e Criscuolo i marcatori. Cura Calcio (24) Vicus Ronciglione (24) 1-1

Girone c: Formello (11 PUNTI) Real san Basilio (75)0-6. Sporting Tanas (57) Anguillara (34) 6-1. Trevignano (50) Cesano (17) 4-0. Soratte (45) espugna 3-0 ||| Municipio (35). Football Jus (26) Isola farnese La Storta (43) 2-3. Ok il JFC CivitaCastellana (27) che espugna 3-2 ReaL Campagnano (38). Castelnuovese (25) Prima Porta Saxa Rubra (9) 2-0