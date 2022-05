Matteo Salvini a Viterbo per sostenere Claudio Ubertini candidato sindaco e  i referendum sulla Giustizia

NewTuscia – VITERBO – Matteo Salvini torna a Viterbo: l’occasione per fare tappa nella città dei Papi è di quelle importanti. Il leader della Lega, infatti, sarà nel capoluogo della Tuscia per lanciare la volata a

l candidato sindaco leghista, Claudio Ubertini, sostenuto anche da Forza Italia, Udc e Fondazione nella sfida per la conquista di Palazzo dei Priori, e promuovere anche il referendum sulla Giustizia. Matteo Salvini arriverà a Viterbo il 24 maggio alle ore 20:30.



Si recherà presso la sede della Lega in via Marconi, dove, per l’occasione, sarà anche allestito un gazebo, presso il quale Salvini saluterà candidati, militanti e cittadini che vorranno incontrarlo. Il leader della Lega, come hanno già fatto autorevoli esponenti del governo nazionale, e altri che arriveranno nei prossimi giorni, sarà qui per dare ulteriore forza a una candidatura, quella di Claudio Ubertini, che ogni giorno di più sta già costruendo sul territorio un clima di fiducia e di collaborazione con tanti cittadini, imprese e associazioni che riconoscono in lui quella figura capace, credibile, seria e concreta che è, non solo nella sua veste di stimato professionista, ma anche di politico che, alla guida dell’assessorato all’urbanistica, ha saputo affidare lo sviluppo futuro della città di Viterbo ad una rigorosa progettazione, che ha portato all’Amministrazione comunale 37 milioni di euro, il più grosso finanziamento della storia per opere che si concretizzeranno nei prossimi anni.