Angelo Brizi, pienone per la presentazione della lista

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Una serata bella, intensa dalla grande partecipazione, una sala gremita dai persone, insomma, lo stimolo giusto per ripartire insieme!



È così che circondati dai tanti sostenitori e con la partecipazione di Emanuela Benedetti, Segretaria provinciale PD, del Senatore Bruno Astorre, segretario regionale PD, dell’onorevole Daniele Leodori, vicepresidente della Regione Lazio e di Enrico Panunzi, che ringrazio di vero cuore, Angelo Brizi si è presentato ai cittadini con tutta la sua lista, composta da diverse figure che mescolano l’esperienza alla freschezza di volti nuovi e con tanta voglia di fare! Ringrazio con grande affetto e tanta soddisfazione tutti i presenti che ci hanno ascoltato e che ci sostengono, ed abbraccio molti, che so avrebbero voluto essere presenti ma non hanno potuto farlo, restando vicini, in altri modi, al Circolo, il candidato sindaco e tutta la sua squadra. È stato emozionante vedere le tante persone che per mancanza di spazio hanno assistito al di fuori della sala ad ognuno degli interventi, un motivo in più per vivere questa sfida con determinazione! Ci vediamo a Pescia Romana, sabato prossimo, alle ore 18:00, presso l’oasis sport. Non mancate, abbiamo bisogno di tutto il vostro sostegno, così che, con la vostra fiducia, il 12 giugno possiamo RIPARTIRE TUTTI INSIEME.



Grazie a tutti!



Elisabetta Puddu Segretario del Circolo PD di Montalto di Castro e Pescia Romana