Volleyball Nepi promosso alla serie superiore

NewTuscia – NEPI – Una corsa lunga due anni, un lungo cammino che parte da lontano, iniziato prima dell’era Covid, poi stoppato bruscamente con la chiusura di tutto lo sport del 10 marzo 2020. In quel momento la classifica del campionato rideva alle nepesine, in testa alla classifica a poche giornate dal termine.

La stagione agonistica 2020/2021, praticamente non è mai cominciata, a giugno inoltre viene a mancare lo storico Presidente Piero Brunetti, dopo alcuni momenti di “smarrimento” sull’eventualità di continuare l’attività agonistica, si decide di andare oltre, con determinazione, Il Volley Club Nepi ritorna in campo nella nuova stagione 2021/2022 sotto la guida del nuovo Presidente Vincenzo La Rossa; Umbertina Moretti con la Scuola di Pallavolo, Swati Tamantini per per under16/18 femminile , Giuseppe Poscolieri guida le più grandi della Seconda Divisione, Giacomo La Rossa D.G. e responsabile dell’Area Sportiva.

Obiettivo centrato! Promozione alla serie superiore, il nuovo corso del Volley Club Nepi, mette in bacheca una nuova promozione, quella della squadra femminile seniores, che ha ottenuto il passaggio in Prima Divisione. Nel 55°anno della sua storia il sodalizio aggiunge un nuovo titolo, non di quelli che rimarranno impressi nella mente, ma importante perché indica che si è ripreso il cammino con i giovani e per i giovani, per lo meno, quei giovani che decidono di mettersi in gioco in uno sport di squadra,e liberare il proprio talento, ma questa è un’altra storia.

Giuseppe Poscolieri (Allenatore Volley Club Nepi) « Ad inizio stagione avevo ben chiaro l’obiettivo a cui avremmo dovuto ambire. L’inizio, a settembre non è stato facile, ritornare in palestra dopo tanto tempo, ma è stata una sensazione molto bella, è come cominciare un nuovo progetto. Sono due anni che aspettavamo questa Promozione, è stato un lungo processo di crescita che ci ha portato a questo obiettivo. Complimenti alle ragazze che hanno fatto una stagione eccezionale, anche se, i momenti di difficoltà non sono mancati, soprattutto con il Covid e tutte le problematiche correlate ».

Swati Tamantini (capitano Volley Club Nepi) « Una gioia unica. Prima del Covid, abbiamo mancato la promozione . Ci dispiace non averla chiusa in casa, ma finalmente possiamo goderci questo traguardo! ».

Stefania Bianchini (schiacciatore Volley Club Volley) « Siamo una squadra giovane, un gruppo unito, e si è visto che abbiamo il carattere per lottare fino alla fine: possiamo migliorare continuando ad allenarci, abbiamo ancora degli obiettivi da raggiungere per la prossima stagione e continuiamo con determinazione ».

Vincenzo La Rossa (Presidente ) « Un lavoro che è iniziato nel 2019, siamo cresciuti man mano, come società e come squadra, arrivando fin qui. Quest’anno per fortuna dopo l’inizio non ci sono state interruzioni per Covid, e questo è stato un bene per la continuità tecnica, prendiamo questo passaggio di categoria come un ottimo auspicio per il futuro ».

Roster Volley Club Nepi – Palleggiatori : Raoya Haida, Fabiana Pazzetta, Giulia Governatori. Schiacciatori posto 4 : Stefania Bianchini, Sofia Pacelli, Valeria Poscolieri. Schiacciatori posto 2 : Chaimae Haida, Michela Piga, Benedetta Castaldi. Centrali: Swati Tamantini (capitano), Sara Quaglia, Giada Darida. Liberi: Sara Lunghi, Chiara Tabacchini. Allenatore: Giuseppe Poscolieri. Dir.Acc. Simone Di Marcello