La CIA Viterbo e Rieti partecipa all’Assemblea Nazionale

Gli agricoltori al centro del rilancio delle economie locali, nonostante la crisi

Stefano Stefanini

NewTuscia – VITERBO – Il presidente della Confederazione Italiana dell‘Agricoltura CIA Agricoltori Italiani Lazio Nord, Rieti e Viterbo, Sergio Del Gelsomino ha partecipato alla 8a Assemblea elettiva Nazionale ed ha espresso una valutazione dell‘impegno degli agricoltori italiani per assicurare qualità e impegno nella produzione agricola nell‘attuale crisi: „Partecipare ad un’assemblea elettiva nazionale da Presidente CIA Lazio Nord (RI-VT) è un privilegio oltre che un impegno, un saluto al nostro Presidente Nazionale.“

Così conclude Del Gelsomino: „La CIA AI è composta da tantissimi Collaboratori che lavorano per dare servizi, consulenze sempre più professionali e da Agricoltori che ogni giorno si alzano per produrre cibo di qualità da destinare a tutti i consumatori in un arco temporale di grande difficoltà per il nostro settore, pandemia , guerra , speculazioni finanziarie e costi di produzione fuori controllo.“