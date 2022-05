Elezioni Montalto: la candidata Emanuela Socciarelli presenta la squadra 

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Riceviamo e pubblichiamo. Nella giornata di giovedì 19 maggio al Complesso Monumentale San Sisto la lista Idee in comune si è presentata alla cittadinanza. Emanuela Socciarelli, candidata sindaco alle elezioni amministrative 2022, ha illustrato ai numerosi presenti le idee e gli obiettivi sulle quali si fonda il programma elettorale per il futuro di Montalto e Pescia Romana.

Chiaro il punto di partenza che ha unito il gruppo, ovvero la centralità della persona.”In questo Paese – dichiara Emanuela Socciarelli – è arrivato il momento della concretezza e il punto di partenza della nostra programmazione futura è la valorizzazione della persona: il cittadino al centro dell’attività amministrativa e politica. Il nostro obiettivo è quello di amministrare per i prossimi cinque anni riqualificando tutti i settori che oggi soffrono di importanti carenze. Dal turismo all’ambiente, dai lavori pubblici al sociale: i progetti e le idee sono molti, pertanto la pianificazione e la programmazione sono importanti al fine di portare a termine tutti gli interventi per il bene del paese”.

Nell’elencare i punti principali del programma si è parlato della questione rifiuti, di Enel e del deposito di scorie radioattive la cui totale contrarietà è stata ribadita con fermezza.

La riqualificazione urbanistica è stato un altro tema sul quale la Socciarelli ha voluto porre l’accento in quanto ad essa è direttamente collegato il benessere del cittadino e l’immagine del territorio.È stata poi la volta degli altri candidati i quali, oltre a farsi conoscere, hanno esposto le ragioni di questa scesa in campo al fianco della Socciarelli pronti a lavorare per il futuro del territorio. Un gruppo in cui generazioni diverse si confrontano mostrando apertura reciproca, dialogo e voglia di cambiamento. Unità di squadra e di intenti è ciò che è emerso in questo primo incontro nella sala gremita del Complesso Monumentale San Sisto. Il prossimo incontro si terrà al Centro diurno Anziani di Pescia Romana venerdì 27 maggio alle ore 18:30.



Lista Idee in Comune