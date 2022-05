Balneari. Astorre: “Trovare equilibrio tra direttive europee e necessità settore”

NewTuscia – ROMA – “Dobbiamo trovare il modo di rispettare le direttive europee difendendo le necessità del nostro turismo balenare. Sono d’accordo con il Segretario Letta: si avvii veramente un tavolo di confronto per trovare punto d’incontro. Un settore importante delle nostra economia che conta molti posti di lavoro merita ascolto e non solo il ‘gioco’ della politica”Lo scrive Bruno Astorre, componente Commissione Lavori Pubblici in Senato.