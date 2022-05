Open Gov Week 2022, la Camera di Commercio di Rieti Viterbo pubblica nuovi dati aperti

NewTuscia – VITERBO – Anche la Camera di Commercio di Rieti Viterbo partecipa alla Open Gov Week 2022 mettendo in rete oggi al link https://open.gov.it/eventi/rilascio-dati-aperti-camera-commercio-rieti nuovi dati economici aperti a disposizione di chiunque voglia approfondire le dinamiche statistiche dell’Alto Lazio.

Un evento internazionale che dal 16 al 20 maggio ha visto la partecipazione dei 77 paesi della Open Government Partnership (OGP) con una serie di appuntamenti dedicati al governo aperto. L’iniziativa, inaugurata dall’Italia nel 2017 con il nome di Settimana dell’Amministrazione Aperta, quest’anno ha cambiato nome in Open Gov Week per allinearsi all’iniziativa globale e dare rilievo al ruolo internazionale dell’Italia, co-chair di OGP.

L’Open Gov Week è un invito ad essere parte attiva per trasformare il modo in cui i governi rispondono ai bisogni dei cittadini. È un’opportunità per condividere idee, progetti, iniziative, discutere soluzioni e ispirare una riforma del governo aperto per rinnovare la democrazia e rendere la pubblica amministrazione un luogo più aperto al confronto, alla trasparenza, alla cultura dell’integrità, all’accountability.

Nell’ambito dell’Open Gov Week 2022, il sistema camerale ha partecipato con il rilascio, nella rinnovata sezione open data del portale CamCom.gov.it – dove è stato implementato il motore di ricerca ed è stata realizzata una nuova classificazione e presentazione dei dataset secondo le linee guida AGID sui dati aperti – di nuovi dati sulla demografia di impresa, commercio estero, start up e PMI innovative, imprenditoria straniera, giovanile, femminile, traffico portuale e aeroportuale ecc. provenienti dalle Camere di commercio di Genova, Modena, Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, Reggio Emilia, Rieti-Viterbo, Romagna e Umbria.

Le pubblicazioni, promosse da Unioncamere, hanno la finalità di fornire agli utenti ulteriori dati di interesse del patrimonio informativo del sistema camerale.