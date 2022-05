l’Istituto Omnicomprensivo di Orte premiato al 14o Convegno sulla Multiculturalità

Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – Il Convegno sulla Multiculturalità si e‘ tenuto nei giorni scorsi nella meravigliosa città di Taormina e organizzato dall’Associazione Internazionale AMCM.

L’istituto di Orte era presente in qualità di istituto capofila della provincia di Viterbo, essendo stato inserito in una rete di scuole, guidata dall’Istituto Cannizzaro di Roma, capofila della regione Lazio.

Il Dirigente, Prof. Gianfranco Cherubini, all’inizio di questo anno scolastico, ha accolto con entusiasmo l‘invito a diventare Scuola–polo, in quanto, in questo progetto multiculturale, ha subito individuato un’occasione di crescita, sia per gli studenti che per l’intera comunità scolastica.

Gli studenti hanno avuto la possibilità, infatti, di partecipare ad attività in lingua inglese, sia per il curriculum del PCTO che per l’implementazione delle competenze linguistiche, ottenendo, alla conclusione del corso una certificazione ai sensi della legge 107/2015, per un totale di 40 ore.

Tale certificazione attesta il livello linguistico e le competenze imprenditoriali acquisite dai ragazzi durante l’esperienza all’estero.

L’Istituto Omnicomprensivo di Orte ha presentato l’intero progetto, insieme alle iniziative di scambi culturali nell’ambito dei progetti Erasmus+ , di cui è promotore da diversi anni, ad una platea nazionale, a cui hanno partecipato Istituti comprensivi e superiori delle varie regioni d’Italia.

La prof.ssa Carmen Nuzzo, in qualità di referente, ha illustrato nel dettaglio l’iter organizzativo e le varie attività svolte dagli studenti a Malta, nei mesi di Dicembre e di Marzo.

Il Dirigente Cherubini ha ricevuto un riconoscimento per aver coinvolto nel progetto oltre 130 studenti, in un momento difficile sia per il nostro Paese sia per tutta l’Europa. E’ stata sottolineata , infatti, la forte motivazione degli studenti e dei docenti accompagnatori a prendere parte ad un tale iniziativa per sentirsi parte integrante della comunità Europea.

L’Istituto Omnicomprensivo è stato riconfermato scuola- capofila della provincia di Viterbo per l’anno 2022-2023, data la dedizione con la quale si è contraddistinto nella realizzazione del progetto.