I 6 punti del programna di Luisa Ciambella

#LAVORO #ACQUA #RIFIUTI #SALUTE #DEGRADO #SICUREZZA da sempre le nostre priorità, i pilastri sui quali sostenere la rinascita di Viterbo.

Affrontare in questa fase storica il dialogo e il confronto politico, rispetto alle evoluzioni sociali e culturali che anche la Pandemia ci ha lasciato, è un percorso di sostanza e non di slogan, di rapporto con i cittadini, competenza, concretezza e programmi realizzabili per il bene di tutta la comunità.

Costruire il Bene Comune significa affermare la certezza che i diritti di tutti i viterbesi siano un principio imprescindibile per far rinascere la città, per questo il nostro impegno sarà essenziale e concreto per dare risposte serie su temi fondamentali per i cittadini: LAVORO, ACQUA, RIFIUTI, SALUTE, DEGRADO e SICUREZZA.

LAVORO Stringeremo un’alleanza tra cittadini e imprese per far tornare la fiducia. Azzeramento delle tasse comunali per chi produce lavoro. Garantiremo il merito contro i furbetti.

ACQUA Difendiamo l’Acqua pulita per il bene di tutti e per la tutela dell’ambiente

RIFIUTI Stop ai Rifiuti, con noi Viterbo smetterà di essere discarica del Lazio.

SALUTE La Salute è un diritto costituzionale! La dignità di ognuno va rispettata, creeremo una Task Force per essere al fianco dei ogni cittadino in difficoltà.

DEGRADO Con il Baratto Civico ogni viterbese potrà combattere il degrado ricevendo dal Comune sgravi alla tassazione.

SICUREZZA Un Piano Marshall per la sicurezza di Viterbo, per aiutare i commercianti, per ripopolare il centro storico e tutta la città. Educare i giovani a sostenere il lavoro delle Forze dell’Ordine.