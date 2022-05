Confcommercio Lazio Nord incontra i candidati sindaco in corsa per il comune di Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Cominciano il 23 maggio e proseguono per due settimane gli incontri con i candidati sindaco per il Comune di Viterbo presso la sede di Confcommercio Lazio Nord.

Una importante opportunità per ascoltare i candidati e per condividere prospettive e visioni di crescita e sviluppo della nostra Città per i prossimi anni.

Le relazioni da sempre sono al centro delle nostre azioni associative e vengono stabilite proprio per dare maggiore valore alle città che territorialmente presidiamo.

Non c’è settore economico che più del terziario di mercato abbia interesse nella valorizzazione della città, perché da essa dipendono il benessere della collettività, la qualità della vita, la bellezza dei luoghi, la sostenibilità dell’ambiente e il futuro delle prossime generazioni.

Loredana Badini – Vice Presidente Confcommercio Lazio Nord – “ Le uniche possibilità che abbiamo per far crescere e migliorare la dimensione urbana è proprio quella di stabilire relazioni forti, e per questo siamo grati ai candidati Sindaco di aver accettato – tutti – l’invito per un confronto con la nostra Associazione di categoria e con gli Associati, iniziando fin da subito quella partecipazione che auspichiamo sia base solida per trovare insieme all’Amministrazione che verrà, una dimensione urbana collettiva che permetta di affrontare i cambiamenti con coraggio. A tutti i candidati va il nostro più sincero in bocca al lupo.”

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso i nostri Uffici.

Calendario incontri:

Allegrini – giovedì 26 maggio ore 17,00

Cardona – mercoledì 1 giugno ore 9,30

Ciambella – martedì 24 maggio ore 9,30

D’Ubaldo – lunedì 30 maggio ore 17,00

Frontini – lunedì 23 maggio ore 17,00

Scuderi – mercoledì 1 giugno ore 10,30

Troncarelli – lunedì 30 maggio ore 15,00 Ubertini – martedì 24 maggio ore 10,3