Successo dell’Istituto Paolo Savi ai campionati studenteschi regionali

NewTuscia – OSTIA (ROMA) – Si è svolta mercoledì 18 maggio, al Lido di Ostia, la finale regionale dei campionati studenteschi di beach volley 2021.2022, organizzata dall’Organismo regionale per lo sport a scuola, in colla

borazione con il Comitato regionale Lazio FIPAV.

Viterbo è stata rappresentata da studentesse e studenti del Paolo Savi: Marco Bruzziches, Luca Leone, Sofia Loddo, Linda Guerrini e Serena Pasquali che si sono classificati al secondo posto dopo Roma, sbaragliando le altre città laziali.

La premiazione si è tenuta direttamente sul campo di gioco ed è stata accolta con grande entusiasmo e spirito di squadra.

Afferma la dirigente scolastica Paola Bugiotti: “I campionati studenteschi rappresentano un evento annuale che coinvolge i ragazzi nelle attività sportive e che costituisce l’occasione per sviluppare competenze come la capacità di confrontarsi, di lavorare in team, di collaborare per un obiettivo comune, di sfidare i propri limiti e di interagire con gli altri con uno spirito costruttivo di positiva emulazione. Per questi motivi, lo sport deve sempre accompagnare la formazione e la crescita degli studenti. Ringrazio i docenti che promuovono, seguono e coordinano tutte le attività sportive”.

Istituto Tecnico Economico “P. Savi” Viterbo