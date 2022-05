Storie di Alternanza, torna il Premio per gli istituti scolastici superiori

NewTuscia – VITERBO/RIETI – Torna il Premio “Storie di Alternanza”, l’iniziativa promossa da Unioncamere e nell’alto Lazio dalla Camera di Commercio Rieti-Viterbo con l’obiettivo di valorizzare i racconti di Alternanza Scuola-Lavoro.

L’iniziativa mira ad accrescere la qualità e l’efficacia dei percorsi di Alternanza facendone, con la collaborazione attiva delle imprese e degli altri Enti coinvolti, un’esperienza davvero significativa per gli studenti attraverso il “racconto” delle attività svolte e delle competenze maturate nel percorso di alternanza scuola-lavoro.

Per partecipare al Premio è richiesta la produzione di un video, della durata compresa tra 3 e 5 minuti, elaborato e realizzato con il contributo di docenti e studenti e giovani in apprendistato degli Istituti Tecnici Superiori, degli Istituti scolastici italiani del secondo ciclo di istruzione e formazione e dei Centri di formazione professionale, con la collaborazione dei tutor esterni/aziendali.

I video devono riguardare alcune specifiche tematiche: economia circolare e sostenibilità ambientale, transizione digitale, inclusione sociale, turismo, beni culturali, meccatronica, made in Italy.

Per aderire è necessario che il docente effettui l’iscrizione al Premio collegandosi al link www.storiedialternanza.it e registrandosi al portale (oppure utilizzando le credenziali già in possesso dell’Istituto scolastico in caso di partecipazione alle precedenti edizioni). Successivamente può procedere all’inserimento del progetto e dei dati richiesti completando tutte le schede presenti sul portale.

La candidatura può essere presentata fino al 14 ottobre 2022 alle ore 17.00.

Il Premio è articolato su due livelli di partecipazione: il primo locale, promosso e gestito dalla Camera di Commercio Rieti-Viterbo; il secondo nazionale, con premi in denaro, al quale si accede solo se si supera la selezione locale.

Il regolamento è disponibile al link https://www.rivt.camcom.it/it/news/ritorna-per-gli-istituti-scolastici-superiori-il-premio-storie-di-alternanza_1746.htm

Per informazioni e supporto: Luigi Pagliaro, responsabile del Servizio Orientamento al lavoro della Camera di Commercio Rieti-Viterbo al tel. 0761.234473-335.318537 e-mail orientamento@rivt.camcom.it o Angelica Longarini dell’Azienda Speciale Centro Italia al tel. 0746.201364 e-mail centroitalia@aziendacentroitalia.it.