Real Azzurra Etruria vincente sul Cerveteri

NewTuscia – BOLSENA – Scatto veloce Real in chiave salvezza visto che la vittoria consegna tre punti di vantaggio dalla zona retrocessione. Nel caldo pomeriggio di Mercoledì posticipo doppio vantaggio viterbese in 24 minuti (furbo tapin ravvicinato di Dascenzi e raddoppio di Billi). A sette minuti dalla fine del primo tempo Rosolino accorcia. Basta solo un quarto d’ora della ripresa a Polacco per siglare il 3-1 mentre la rete di Righini a quattordici minuti dalla fine è solo magra consolazione. Sopratutto dopo il pallonetto-goal di Nechitoae. Coach Colonnelli da continuità al concetto di non sbagliare tatticamente quando conta. Le reti sono generate dalla qualità dei fraseggi che coinvolgono Savastano, Dascenzi, Franci, Billi. Nota di merito per Arias (mette cervello nel suggerire la rete di Polacco ed il fisico in un finale spigoloso). Dubaldo molto bene in tre interventi decisivi. Oramai salvi gli ospiti giocano fluidi e sciolti. A corollario delle due reti le conclusioni di Smeraglia, Sale, Rosolino, Morabito, Matteucci.





ASD REAL AZZURRA ETRURIA – ASD CITTA’ DI CERVETERI CALCIO 4-2

(PRIMO TEMPO 2 – 1)

ASD REAL AZZURRA ETRURIA: Dubaldo, Arias, Carlo Bernardini, Cappelloni, Franci, Bataloni, Savastano (34° st Nechitoae), Massimo Bernardini, Billi, Dascenzi, Tymoschuck (6° st Polacco)

A DISPOSIZIONE: Zucca, Fioravanti, Cencini

ALLENATORE: Colonnelli

ASD CITTA’ DI CERVETERI CALCIO: Artegiani, Vlad (1°st Sartori), Alessio Leonori, Costa, Leccesi (4° st Leonardo Leonori), Cerasa (14° st Pini), Matteucci (14° st Otellio), Smeraglia, Sale, Rosolino (18 st Righini), Morabito

A DISPOSIZIONE: Bianchi, Gabriele Vicari, Tommaso Vicari, Chirieletti,

ALLENATORE: Giacinti

ARBITRO: Alessandro Braccini (Comitato di Viterbo)

MARCATORI: 10° pt Dascenzi (ARAE), 24° pt Billi (ARAE), 27° pt Rosolino (ACC), 17° st Polacco (ARAE), 21° st Righini (ACC), 35° st Nechitoae (ARAE

NOTE: Ammoniti 23° st Ariasi (ARAE), 33° st Alessio Leonori (ACC)