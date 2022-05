Nostra intervista a Famiano Crucianelli e a Vanessa Losurdo sulla Dmo

Stefano Stefanini

NewTuscia – VITERBO – Si svolgerà domani 20 maggio la presentazione della DMO (Destination Management Organization) del “Bio-distretto della via Amerina e delle forre” finanziata dalla Regione Lazio.

La nostra trasmissione Fatti e Commenti, condotta da chi scrive e da Gaetano Alaimo, in onda sabato sugli schermi di Teleorte e visibile su www.teleorte.it e www.newtuscia.it avrà graditi ospiti il presidente del Biodistretto, dott. Famiano Crucianelli e Vanessa Losurdo, responsabile settore turismo del Biodistretto.

La presentazione del progetto si svolge domani venerdì 20 maggio alle ore 11 nell’elegante cornice del Museo Archeologico dell’Agro Falisco (Forte Sangallo), a Civita Castellana.

Composto da 13 comuni (Calcata, Faleria, Nepi, Civita Castellana, Castel Sant’Elia, Fabrica di Roma, Gallese, Corchiano, Vallerano, Vignanello, Vasanello, Canepina e Orte) e diverse altre realtà locali, la DMO del “Bio-distretto della via Amerina e delle forre” avrà il compito di coordinare gli attori e promuovere le attrattività della Tuscia orientale.

Nel comunicato di presentazione dell’evento di Civita Castellana il destination manager della DMO, Alberto Renzi ha mostrato particolare soddisfazione per traguardo raggiunto:

“Il progetto aiuterà a promuovere l’immagine e le meraviglie dell’Agro Falisco, un territorio che si apre a un turismo lento e green, per chi vuole conoscere la Via Amerina, il Parco Regionale della Valle del Treja, parte dei monti Cimini e degustare piatti della tradizione con prodotti di altissima qualità, o scoprire il mondo dei Falisci, i beni archeologici e l’arte della ceramica.

Il progetto punterà sulla partecipazione di chi vorrà dare un contributo e collaborare con il Bio-distretto per favorire la messa in rete degli attori territoriali e un modello di turismo sostenibile e che si prenda cura di ciò che abbiamo ereditato dal passato”.



“La tutela delle virtù ambientali, produttive e culturali del nostro territorio – dice il suo presidente, Famiano Crucianelli – ci ha portati a questo ulteriore impegno di valorizzazione e promozione territoriale. A conferma di quanto sia importante per le nostre comunità e per il territorio dell’Agro Falisco coniugare entro una sola strategia sostenibilità ambientale, economica e sociale”.

All’evento di presentazione hanno assicurato la loro presenza le realtà del territorio che hanno deciso di investiere nel progetto: sindaci, assessori, imprenditori e naturalmente il Bio-distretto della Via Amerina. Parteciperanno all’incontro, il consulente ai cammini della Regione Lazio, nonché Vicepresidente dell’Associazione europea delle Vie Francigene, Silvio Marino; l’etruscologa ed ex vice-sovraintendente dei Beni archeologici dell’Etruria meridionale, dottoressa Maria Anna De Lucia Brolli; Paolo Piacentini, esperto dei cammini del MiC (già presidente nazionale Federtrek), il presidente del Biodistretto in questione, Famiano Crucianelli e il sindaco di Calcata, Sandra Pandolfi. Modera l’evento Vanessa Losurdo, responsabile settore turismo del Biodistretto.