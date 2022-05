Laboratorio di Elettrotecnica innovativo all’Itt Leonardo da Vinci

NewTuscia – VITERBO – Taglio del nastro il 12 maggio per l’innovativo laboratorio di Elettrotecnica dell’I.T.T.”L. da Vinci” di Viterbo alla presenza del Dirigente Luca Damiani, Dirigenti della Provincia di Viterbo e importanti cariche istituzionali.

Il progetto è stato presentato dal professor Luigi Cionco è stato poi realizzato dagli ingegneri docenti del corso, Michele Lazzari, Giuseppe Proietti, Mario Villano e dall’attuale responsabile dell’Ufficio Tecnico ing. prof. Franco Scipio. Grazie al finanziamento della Provincia che lo ha finanziato per quasi 190.000 euro e all’ufficio tecnico di questa nella persona di Mariano Di Pietro è stato finalmente realizzato

Il laboratorio di Elettrotecnica ora all’avanguardia tecnologica, dispone di Pc adatti a gestire software di simulazione e progettazione di impianti civili ed industriali, disegno CAD, domotica e telecontrollo. Le postazioni mobili sono tutte dotate di PLC con inverter e motori elettrici per le esperienze didattiche. Strumenti professionali permettono misure in corrente continua (DC) e in corrente alternata (AC) su circuiti di potenza e sulle macchine elettriche che vengono condotte secondo la normativa di settore.

Tale laboratorio viene attualmente utilizzato dal corso di Elettrotecnica e Costruzioni Aeronautiche in orario antimeridiano e nel pomeriggio dal corso per adulti (serale) che ha come finalità il conseguimento del diploma in Elettrotecnica. Il corso serale è il fiore all’occhiello dell’Istituto ed è adatto per chi ha interrotto gli studi, non occupati, per riqualificarsi o acquisire nuove competenze professionali rispondendo così all’aumento della richiesta delle aziende del territorio di tecnici elettrotecnici.

C’è un altro aspetto importante da non sottovalutare e cioè che gli utenti di questo progetto sono in primis gli studenti del Leonardo da Vinci, ma potrà essere utilizzato anche per figure professionali esterne, corsi post-qualifica o post-diploma e quindi per architetti, ingegneri civili, servizi di manutenzione di impianti privati e pubblici.